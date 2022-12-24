Результаты первого этапа соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2022

24 декабря прошел первый этап соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW.

Гонка состояла из трех этапов – плавание в бассейне (10 минут), велотренажер (30 минут) и беговая дорожка (20 минут). За отведенный отрезок времени спортсменам было необходимо как можно больше проплыть, накрутить и пробежать.

Были доступны индивидуальный формат участия и эстафета.

Результаты победителей:

Индивидуальный формат, мужчины

1. Александр Белозеров – 28,345 км

2. Михаил Мартьянов – 28,290 км

3. Юрий Бязин – 28,010 км

Индивидуальный формат, женщины

1. Надежда Николаева – 23,760 км

2. Аида Токранова – 23,475 км

3. Кристина Ингеборг Эрикссен – 23,160 км

Эстафета, смешанные

1. Команда GGTeam – 34,785 км

2. Команда «Газпромбанк Премиум» – 25,900 км

3. Команда XFIT SouthArena – 25,010 км

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте IRONSTAR. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов.