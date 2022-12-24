Результаты первого этапа соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2022
24 декабря прошел первый этап соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW.
Гонка состояла из трех этапов – плавание в бассейне (10 минут), велотренажер (30 минут) и беговая дорожка (20 минут). За отведенный отрезок времени спортсменам было необходимо как можно больше проплыть, накрутить и пробежать.
Были доступны индивидуальный формат участия и эстафета.
Результаты победителей:
Индивидуальный формат, мужчины
1. Александр Белозеров – 28,345 км
2. Михаил Мартьянов – 28,290 км
3. Юрий Бязин – 28,010 км
Индивидуальный формат, женщины
1. Надежда Николаева – 23,760 км
2. Аида Токранова – 23,475 км
3. Кристина Ингеборг Эрикссен – 23,160 км
Эстафета, смешанные
1. Команда GGTeam – 34,785 км
2. Команда «Газпромбанк Премиум» – 25,900 км
3. Команда XFIT SouthArena – 25,010 км
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте IRONSTAR. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов.
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