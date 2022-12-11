Результаты забега «TRAIL.Зима» 2022

11 декабря в Москве прошел забег «TRAIL.Зима» от организаторов Лига Героев. Маршрут забега проходил по пересеченной лесной местности заповедника «Коломенское».

Для забега были доступны дистанции в 5 км и 7 км, а также детская дистанция в 1 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Василий Мелеховец – 19:03

2. Олег Балацкий –19:06

3. Юрий Говорушко – 19:43

5 км, женщины

1. Алена Клюйко – 25:36

2. Светлана Бородай – 26:45

3. Евгения Ашанина – 28:14

7 км, мужчины

1. Егор Карпов – 30:36

2. Андрей Жилкин – 30:42

3. Ренат Шарибжанов – 31:02

7 км, женщины

1. Анастасия Шуплецова – 36:28

2. Алиса Чернышова – 38:29

3. Любовь Лобзенко – 38:38

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке. Фотографии с забега появятся позже в соцсетях Hero League Trail.