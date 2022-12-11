Результаты забега «TRAIL.Зима» 2022
11 декабря в Москве прошел забег «TRAIL.Зима» от организаторов Лига Героев. Маршрут забега проходил по пересеченной лесной местности заповедника «Коломенское».
Для забега были доступны дистанции в 5 км и 7 км, а также детская дистанция в 1 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Василий Мелеховец – 19:03
2. Олег Балацкий –19:06
3. Юрий Говорушко – 19:43
5 км, женщины
1. Алена Клюйко – 25:36
2. Светлана Бородай – 26:45
3. Евгения Ашанина – 28:14
7 км, мужчины
1. Егор Карпов – 30:36
2. Андрей Жилкин – 30:42
3. Ренат Шарибжанов – 31:02
7 км, женщины
1. Анастасия Шуплецова – 36:28
2. Алиса Чернышова – 38:29
3. Любовь Лобзенко – 38:38
Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке. Фотографии с забега появятся позже в соцсетях Hero League Trail.
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