В Алтуфьевском районе Москвы открылся новый легкоатлетический манеж. Открытие планировали еще в 2018-м

Новый крытый атлетический манеж открыли в Москве на Инженерной улице, 5а. Комплекс возвели для воспитанников спортивной школы №82, расположенной по соседству. Открыть объект изначально планировали в декабре 2018-го. Позже дату перенесли на 2019-й. Полноценно строительство закончилось только в этом году.

Манеж предназначен для тренировок по легкой атлетике, занятий с учащимися спортивных школ и для соревнований городского уровня. В здании также есть тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная, раздевалки, душевые, административные и комментаторские помещения, трибуна на 280 зрителей.

В манеже размером 48х120 метров оборудовали круговую беговую дорожку, прямую дорожку для спринта на 100 метров, сектора для прыжков с шестом, в длину и высоту. Стоимость посещения для самостоятельных занятий – 400 рублей за 90 минут. Доступна также бронь дорожек для организованных групп – от 1800 рублей за 60 минут. Стоимость всех услуг и дополнительную информацию можно посмотреть на сайте ГБУ «Мосспортобъект» и в соцсетях комплекса.