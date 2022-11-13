Результаты XIII Гатчинского полумарафона 2022
В воскресенье 13 ноября в Гатчине (Ленинградская область) прошел полумарафон. Кроме основной дистанции в 21,1 км участникам для забега были доступны также 10 км и 2 км. Маршрут забега проходил по плоской, асфальтированной трассе. Вместе с участниками стартовали пейсмейкеры на целевое время.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Павел Жуков – 6:23
2. Никита Ярыгин – 6:29
3. Максим Мазеин – 6:33
2 км, женщины
1. Елизавета Найман – 7:06
2. Алиса Кубышкина – 7:10
3. Наталья Куприянова – 7:39
10 км, мужчины
1. Артем Барабанщиков – 31:40
2. Александр Куверин – 31:55
3. Олег Бабчин – 32:07
10 км, женщины
1. Ирина Шевченко – 36:34
2. Елена Самарина – 38:06
3. Екатерина Коваленко – 38:31
21,1 км, мужчины
1. Владимир Пономарев – 1:05:41
2. Артур Бурцев – 1:07:15
3. Василий Андреев – 1:08:25
21,1 км, женщины
1. Татьяна Курамшина – 1:15:33
2. Мария Сегалова – 1:15:42
3. Ирина Лапицкая – 1:17:31
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже в соцсетях Гатчинского полумарафона.
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