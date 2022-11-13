Результаты XIII Гатчинского полумарафона 2022

В воскресенье 13 ноября в Гатчине (Ленинградская область) прошел полумарафон. Кроме основной дистанции в 21,1 км участникам для забега были доступны также 10 км и 2 км. Маршрут забега проходил по плоской, асфальтированной трассе. Вместе с участниками стартовали пейсмейкеры на целевое время.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Павел Жуков – 6:23

2. Никита Ярыгин – 6:29

3. Максим Мазеин – 6:33

2 км, женщины

1. Елизавета Найман – 7:06

2. Алиса Кубышкина – 7:10

3. Наталья Куприянова – 7:39

10 км, мужчины

1. Артем Барабанщиков – 31:40

2. Александр Куверин – 31:55

3. Олег Бабчин – 32:07

10 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 36:34

2. Елена Самарина – 38:06

3. Екатерина Коваленко – 38:31

21,1 км, мужчины

1. Владимир Пономарев – 1:05:41

2. Артур Бурцев – 1:07:15

3. Василий Андреев – 1:08:25

21,1 км, женщины

1. Татьяна Курамшина – 1:15:33

2. Мария Сегалова – 1:15:42

3. Ирина Лапицкая – 1:17:31

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже в соцсетях Гатчинского полумарафона.

Смотрите нашу текстовую онлайн-трансляцию со старта