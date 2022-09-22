Ученые подтвердили эффективность лайфхака 20-20-20 от напряжения глаз

Ученые из Астонского университета подтвердили, что правило 20-20-20 – делать перерыв не менее 20 секунд каждые 20 минут, чтобы смотреть на расстояние не менее 20 футов – помогает облегчить некоторые симптомы длительного использования компьютера.

Подсчитано, что по крайней мере половина людей, использующих компьютеры в своей обычной работе, имеет ту или иную форму цифрового напряжения глаз, что приводит к проблемам с поверхностью глаза, включая раздражение и сухость, или проблемам со зрением, таким как головные боли или нечеткость зрения.

Обычно люди моргают около 15 раз в минуту. При взгляде на экраны это число обычно уменьшается вдвое или меньше. Это может привести к сухости, раздражению и усталости глаз, но 20 секунд концентрации внимания в другом месте достаточно, чтобы глаза достаточно расслабились и уменьшили напряжение.

Это первый случай, когда правило руководства 20-20-20 было должным образом проверено, пишет специализированное издание Contact Lens and Anterior Eye.