Ученые назвали просмотр телевизора вместе с родителями полезным для ребенка

Семейный просмотр телевизора может благотворно влиять на когнитивные способности детей.

Ученые из Университета Портсмута и Университета Париж-Нантерр во Франции проанализировали 478 исследований, которые были посвящены просмотру телевидения и сделали вывод о том, что телевизор негативно сказывается на развитии речи и исполнительному функционированию.

Причина отрицательного влияния заключается в том, что быстрый темп и слабое повествование усложняют процесс извлечения или обобщения полученной информации для ребенка.

Родителям требуется уделять внимание качеству того, что смотрят дети, а также принимать в этом активное участие. В таком случае можно добиться положительно влияния. Как отмечают ученые, при коллективном просмотре телевизора дети могут обращаться к старшим за разъяснениями, задавая различные вопросы.