Камера смартфона может помочь людям измерить уровень кислорода в крови

Учёные из Вашингтонского и Калифорнийского университетов разработали новую технологию, позволяющую измерять уровень насыщения крови кислородом в домашних условиях. Сообщается, что для этого достаточно использовать смартфон и специально разработанное приложение.

Согласно опубликованным данным, специалисты использовали нейросеть для того, чтобы обучить приложение определять уровень кислорода в крови при помощи обычной камеры смартфона и вспышки – для того, чтобы измерить уровень оксигинации достаточно приложить палец к камере устройства.

Принцип работы приложения весьма прост – при каждом биении сердца кровь начинает поступать в капилляры. При этом камера фиксирует то, насколько кровь поглощает свет от вспышки и на основании этого делает выводы об уровне оксигинации.

В рамках тестирования, приложение показывало точность от 70% до 100%. При этом сообщается, что новый метод был протестирован на малом количестве добровольцев – при их увеличении, точность определения оксигинации вырастет.