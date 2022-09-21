Объявлена дата старта «Медного Всадника» 2023

Соревнования по триатлону «Медный Всадник» состоятся 14 –16 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Регистрация на соревнования открывается 1 октября на сайте RussiaRunning.

Пройдут соревнования по триатлону на две дистанции – среднюю и полную. Самая длинная из стандартных дистанций – полная, ее же называют «железная» (3,8 км плавание, 180,2 км велоэтап, 42,2 бег). Во время похождения средней дистанции спортсмен преодолеет три этапа: 1,9 км плавание, 90,1 км велоэтап, 21,1 км бег.

В рамках мероприятия также состоятся: Чемпионат России по триатлону на среднюю дистанцию, забеги для детей на дистанции от 500 до 2000 м и женский забег на 5 км.

В ходе пресс-конференции организаторы также показали видео-ролик с тизером соревнований «Медный Всадник»-2023.

Два года подряд в соревнованиях по триатлону в Санкт-Петербурге принимало участие более 2000 атлетов.