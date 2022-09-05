Стало известно, как будут называться магазины Reebok в России

Магазины спортивной одежды Reebok в России переименовали в Sneaker BOX. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что магазин марки, расположенный в столичном торговом центре «Авиапарк», сменил старое название. Согласно публикациям, теперь торговая точка будет функционировать под вывеской Sneaker BOX. На фото видно помещение с продукцией бренда, а также закрытую входную дверь. Указывается, что магазины компании возобновят работу на следующей неделе.

«Sneaker BOX. Так теперь будут называться магазины Reebok в России», – сообщил Telegram-канал.

В марте 2022 года магазины Reebok приостановили свою работу на территории России. В мае турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение Reebok. В августе сообщалось, что турецкий холдинг ищет возможности для продажи американского бренда.

В прошлом месяце в СМИ также появлялись сообщения, что Reebok возвращается в Россию. Участникам программы лояльности Reebok пришли письма с запросом на передачу данных турецкому холдингу FLO Retailing, как писал Telegram-канал «Моя Москва».

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В марте данная марка, принадлежавшая Adidas, была продана американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.