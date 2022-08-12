Британка пробежала 106 марафонов за 106 дней с травмой колена

Рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Кейт Джейден из Дербишира (Великобритания), установившая мировой рекорд в 106 марафонов за 106 дней, в своих социальных сетях рассказала, что последние 60 марафонов пробежала с травмой коленного сустава.

Джейден начала чувствовать дискомфорт в колене после 46-го марафона, когда начала грузить ноги до предела. Ее колено не выдержало серьезных нагрузок и спортсменка травмировалась. Но даже с травмой 35-летняя спортсменка пробежала 60 марафонов подряд.

Вскоре после финиша Джейден сделали МРТ колена. Обследование показало, что у нее перелом в области коленного сустава и, возможно, она больше не сможет бегать. Сейчас Джейден планирует сделать операцию на колене и в будущем заняться велоспортом.

Она начала благотворительный забег 31 декабря 2021 года и закончила 15 апреля 2022 года. Во время испытания Джейден собрала более 50 000 канадских долларов (чуть более 2 миллионов рублей) для трех благотворительных организаций.