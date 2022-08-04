5–10 часов спорта в неделю снижают риск смерти до минимума. Появилось новое исследование, подтверждающее это

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чана установили, что люди занимающийся спортом 5-10 часов в неделю снижают свой риск смерти до минимума. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Специалисты проанализировали медицинские записи о 116 221 добровольцев, которые собирали в ходе двух крупных исследований в течение 30-летнего периода. В первом – исследовании здоровья медсестер (Nurses’ Health Study) – участвовали только женщины, а во втором – Health Professionals Follow-up Study – только мужчины. Общая выборка на 63 процента состояла из женщин, а 96 процентов были белыми взрослыми. Средний возраст добровольцев составлял 66 лет, а средний индекс массы тела соответствовал избыточной массе тела. Исследователи имели доступ к информации о болезнях участников и их родственников, а также об употреблении ими сигарет и алкоголя.

По сравнению с людьми, которые не занимались спортом, у участников, которые были физически активны 150–300 минут в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 22–25% ниже, а риск смерти от остальных причин – на 20–21%. У участников, которые занимались 75–150 минут активной физической нагрузкой каждую неделю, риск смерти был ниже от сердечных заболеваний на 31%, а общий риск – на 19%.

Затем ученые сравнили группу тех, кто занимался минимально рекомендованное время с участниками, которые были активны в 2–4 раза дольше, чем рекомендовано. Риск смерти из-за болезней сердца был ниже еще на 28–38% у занимающихся умеренной активностью 300-600 минут в неделю, а общий – на 26–31%. Для тех, кто занимался интенсивной физической активностью в течение 150-300 минут в неделю, риск смерти от сердечных заболеваний снизился на 27–33%, а от всех причин – 21–23%.

Кроме того, не было обнаружено никаких вредных последствий для здоровья сердечно-сосудистой системы, хотя предыдущие работы показывали, что длительные высокоинтенсивные упражнения на выносливость (марафоны, триатлоны и велосипедные гонки на длинные дистанции) могут повышать риск фиброза миокарда и сердечной недостаточности.