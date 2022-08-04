Ученые выяснили, что резистентность к инсулину и ускоренное старение иммунных клеток напрямую связано с бедностью в детстве

Исследователи обнаружили, что у чернокожих подростков, которые жили в бедности и были менее оптимистичны в отношении будущего, наблюдалось ускоренное старение своих иммунных клеток и с большей вероятностью имели повышенную резистентность к инсулину в возрасте 25-29 лет.

Первым автором исследования стал Аллен У. Бартон, профессор Университета Иллинойса Урбана-Шампейн, который отслеживал состояние здоровья 342 афроамериканцев в течение 20 лет, начиная с подросткового возраста и заканчивая двадцатилетним возрастом.

Целью исследователей стало изучение связи между социальным окружением в детстве и резистентностью к инсулину, которая вызывает диабет. В таком случае клетки плохо реагируют на инсулин, поэтому не могут эффективно использовать глюкозу из крови для получения энергии.

Участники жили в сельской местности Джорджии, регионе с одним из самых высоких уровней бедности и самой низкой продолжительностью жизни в США.

«Как только мы нашли убедительные доказательства того, что семейная бедность в детстве была связана с резистентностью к инсулину у участников в возрасте после 20 лет, мы рассмотрели старение иммунных клеток как возможный механизм. Мы пришли к мнению, что процесс старения иммунных клеток из-за бедности был связан с резистентностью к инсулину», – говорит Аллен У. Бартон.

Результаты, опубликованные в журнале Child Development, подтверждают гипотезу о том, что хронические заболевания, такие как диабет и метаболический синдром, которые встречаются значительно чаще среди чернокожих взрослых и населения с низким доходом, могут частично возникать из-за опыта, полученного рано в жизни, даже в детстве. Также такие проблемы могут влиять на когнитивные способности и физиологию людей.

Похожие недавние исследования также указывают на то, что диабет второго типа и другие заболевания поражают определенные группы населения, особенно чернокожих, в гораздо более молодом возрасте.

Данные, использованные в новом исследовании, были взяты из проекта Strong African American Families Healthy Adult Project, также называемого SHAPE, в котором приняли участие 667 чернокожих учеников пятого класса и их опекуны. SHAPE начала собирать данные в 2001 году.

Молодые люди в выборке предоставили по одному образцу крови в возрасте 20 лет и в возрасте 25-29 лет. По этим образцам исследователи оценили уровень метилирования ДНК, и уже по параметру определили возраст с их хронологическим возрастом. Также оценили уровень их резистентности к инсулину в возрасте 25, 27 и 29 лет.

В своем первоначальном анализе исследователи обнаружили, что жизнь в бедности в возрасте от 11 до 18 лет была связана с резистентностью к инсулину в возрасте 25-29 лет. Исследователи обнаружили, что чем дольше участники жили в бедности в подростковом возрасте, тем выше у них риск развития резистентности к инсулину и диабета во взрослом.

Когда дети достигли возраста 19–20 лет, исследователи изучили метилирование ДНК. Метилирование ДНК – это естественный процесс, связанный со старением, который может повлиять на функцию генов.

Когда исследователи также рассмотрели, верили ли подростки, что смогут достичь своих целей, став взрослыми, они обнаружили, что большее количество лет, проведенных в бедности, было связано с меньшими воспринимаемыми жизненными шансами.

По словам Бартона, команда обнаружила связь между ожидаемыми жизненными шансами молодых людей и преждевременным старением иммунных клеток в возрасте 20 лет, которое затем было связано с резистентностью к инсулину.