Коронавирус способен месяц выживать на продуктах в холодильнике

Ученые Колледжа фармацевтики и медицинских наук американского Университета Кэмпбелла определили срок жизни SARS-CoV-2 на замороженных продуктах. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology.

В эксперименте ученые использовали один РНК-вирус с липидной оболочкой и два коронавируса животных, вирус гепатита мыши и вирус трансмиссивного гастроэнтерита в качестве суррогатов. Три вируса использовались в качестве заменителей SARS-CoV-2.

Исследователи поместили суррогатные вирусы, аналогичные SARS-CoV-2, на курицу, говядину, свинину и лосось. Хранили продукты 30 дней при температуре охлаждения (–4 °С) и при температуре, поддерживаемой в морозильной камере (–20 °С).

В результате было установлено, что вирус SARS-CoV-2 может сохраняться на мясных и рыбных продуктах в холодильнике и морозильной камере до 30 дней. По словам Бейли, согласно отчетам из сообществ, источником вируса могли быть упакованные мясные продукты, произведенные в районах, где циркулировал SARS-CoV-2.

Ученые считают важным свое открытие, так как ранее было установлено, что коронавирус способен размножаться не только в легких, но и в кишечнике человека.

Напомним, что во вторник, 12 июля, оперативный штаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях из-за роста заболеваемости новыми вариантами коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «Омикрона».