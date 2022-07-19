«Кентавр» пришел на смену омикрону. Коронавирус снова мутировал

19 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о пятерых москвичах, заболевших новым штаммом коронавируса – омикроном BA.2.75, также известном как «Кентавр». Во всех случаях болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась. Несмотря на тот факт, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до февральских значений, о введении ограничений речь пока не идет – на днях власти отменили запрет на выезд по сухопутным границам.

Новая мутация коронавируса была впервые выявлена в Индии в начале июня. С тех пор число случаев заболевания в этой стране резко возросло, а 26 июня «Кентавр» появился в Нидерландах.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев рассказал, что новый штамм заразнее, чем остальные варианты коронавируса, и его индекс распространения составляет около 12, что близко к индексу распространения кори. При этом специалисты не располагают свидетельствами того, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания.

ВОЗ также внимательно следит за новым штаммом: генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил изданию Sky News, что необходимо вернуть ношение масок во всем мире. Специалист считает, что пандемия далека от завершения.