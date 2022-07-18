Бегун побил мировой рекорд по джогглингу на 10 км – это жонглирование мячами во время бега

Майкл Бержерон из Кавендиша (штат Пенсильвания) побил мировой рекорд по джогглингу: это бег трусцой с жонглированием во время бега. Забег прошел на стадионе университета Острова Принца Эдуарда в Канаде; Бержерон преодолел дистанцию в 10 км, жонглируя тремя мячами, всего за 34 минуты 47 секунд.

Он уже пытался установить рекорд в 2018 году, но его время не смогли внести в книгу рекордов Гиннесса из-за несертифицированной трассы. Предыдущий рекорд установил Михал Капрал из Торонто – 36:27.

«Я в восторге от этого рекорда, – говорит Бержерон. – Эта цель сохранила мою мотивацию тренироваться во время пандемии».

Это достижение не первое для Бержерона. В 2018 году в забеге по набережной Торонто он стал обладателем мирового рекорда Гиннесса за самый быстрый полумарафон во время жонглирования – 1:17:09.