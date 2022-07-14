Ученые нашли новый подход к лечению астмы

Ученые из университета Эдит Коуэн в Австралии сделали важное открытие, которое поможет 262 миллионам астматикам в мире.

В рамках исследования U-BIOPRED, общеевропейской инициативы по выявлению и изучению различных подтипов тяжелой астмы, были проанализировали метаболиты в образцах мочи более чем 600 участников из 11 стран.

Ученые выявили, что нарушения метаболизма при тяжелой астме отражаются на показателях в образцах мочи. Особый интерес вызывают отмеченные в ходе исследования значительные нарушения в метаболизме карнитина, который играет важную роль в выработке клеточной энергии и иммунных реакциях. Ученые предполагают, что разработка лекарств, влияющих на метаболизм карнитина, может стать неплохой альтернативой или дополнением для консервативных способов лечения.

«Чтобы определить и разработать новые варианты лечения, нам сначала нужно лучше понять основные механизмы заболевания. Один из способов сделать это – изучить метаболический профиль организма, или “метаболом”, который дает представление о текущем физиологическом состоянии человека и дает полезную информацию о заболеваниях», – говорит Доктор Рейнке из Центра интегративной метаболомики и вычислительной биологии ECU.

«В этом случае мы смогли использовать метаболом мочи астматиков для выявления фундаментальных различий в энергетическом метаболизме, которые могут помочь в борьбе с астмой», – объясняет доктор Рейнке.

Эти результаты помогут исследователям разработать новые, более эффективные методы лечения астмы.

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