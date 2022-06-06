Отменен триатлонный старт Vyborgtri 2022 (серия стартов Tour de Vyborg)

12 июня в Выборге должен был пройти спортивный фестиваль, включающий в себя триатлонный старт Vyborgtri (дистанция спринт и полужелезная), заплывы Vyborgswim Castle (1,9 и 3,8 км) и заплыв на сапах Vyborgsup (3,8 км). Вечером 6 июня организаторы опубликовали в соцсетях сообщение о том, что старт отменен из-за отказа в согласовании перекрытия в связи с ужесточившимися требованиями по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях.

«Все документы, необходимые для проведения мероприятия, были поданы в установленные законом сроки во все службы и получены все согласования, и последнее согласование мы ожидали от ГИБДД – для перекрытия велоэтапа и размещения стартового городка.

Нами принято непростое решение об переносе всех стартов с 12 июня. Мы сделали абсолютно все возможное для того, чтобы старт состоялся в указанные сроки, и впервые столкнулись с такой ситуацией за все годы проведения соревнований.

В ближайшее время мы объявим новую дату проведения соревнований».

Ранее соревнования уже переносились – сначала старт должен был состояться в сентябре 2021 года вместо традиционной даты в конце августа, но позже сентябрьский старт был отменен, а новая дата была назначена на 12 июня 2022 года.