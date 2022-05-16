Результаты Московского полумарафона 2022

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15 мая прошел Московский полумарафон – забег на дистанциях 5 и 21,1 км. На старт вышли 14 872 человека, финишировали 14 515 человек. Результаты всех участников можно посмотреть здесь, а фотографии появятся в ближайшие дни на сайте marathon-photo.ru. Прочитать, как проходил забег, можно в текстовой трансляции Sports.ru, которую с места событий вел легкоатлет Артур Бурцев.

Результаты победителей

5 км, мужчины:

1. Артур Бурцев – 15:16

2. Николай Ляликов – 15:16

3. Сергей Конякин – 15:17

5 км, женщины:

1. Анна Бойнова – 16:30

2. Юлия Конякина – 16:33

3. Галина Полищук – 16:50

21,1 км, мужчины:

1. Павел Адышкин – 1:04:10

2. Андрей Лейман – 1:04:16

3. Степан Киселев – 1:04:18

4 место занял Искандер Ядгаров (1:04:20), 5 место – Дмитрий Неделин (1:04:43), 6 место – Илдар Миншин (1:04:44).

21,1 км, женщины

1. Елена Коробкина – 1:10:47

2. Елизавета Погудо – 1:12:06

3. Марина Ковалева – 1:13:46

4 место заняла Елена Седова (1:13:56), 5 место – Алина Прокопьева (1:13:59), 6 место – Сардана Трофимова (1:14:26).

Онлайн-трансляция с Московского полумарафона с Артуром Бурцевым. Мастер спорта и победитель забегов и чемпионатов России комментирует старт

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