Серебряный призер Олимпиады-2020 по гандболу Полина Горшкова завершила карьеру
Серебряный призер Олимпиады-2020 по гандболу Полина Горшкова объявила о завершении карьеры.
Последним клубом 35-летней спортсменки стал румынский «Рапид». Она выступала на позиции левой крайней.
С 2006 по 2019 год Горшкова представляла «Ладу», с 2019-го по 2024-й – за ЦСКА. На ее счету также четыре победы на чемпионатах России, три – на Кубке страны, две – на Кубке ЕГФ.
В составе сборной России Горшкова становилась серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и чемпионкой Универсиады-2015 в Кванджу.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация гандбола России
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