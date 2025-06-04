Серебряный призер Олимпиады-2020 по гандболу Полина Горшкова завершила карьеру

Серебряный призер Олимпиады-2020 по гандболу Полина Горшкова объявила о завершении карьеры.

Последним клубом 35-летней спортсменки стал румынский «Рапид». Она выступала на позиции левой крайней.

С 2006 по 2019 год Горшкова представляла «Ладу», с 2019-го по 2024-й – за ЦСКА. На ее счету также четыре победы на чемпионатах России, три – на Кубке страны, две – на Кубке ЕГФ.

В составе сборной России Горшкова становилась серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и чемпионкой Универсиады-2015 в Кванджу.