Олимпийская чемпионка по гандболу Полина Кузнецова завершила карьеру
Гандболистка Полина Кузнецова объявила о завершении спортивной карьеры.
Об этом сообщается на сайте клуба «Ростов-Дон».
«Левая крайняя выступала за «Ростов-Дон» 7 лет (2003-2004, 2018 – 2025) и провела на площадке более 5 000 минут.
В составе нашей команды – трехкратная чемпионка России, четырехкратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, серебряный призер Лиги чемпионов. Кроме того, Полина – олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020.
Мы благодарим Полину за все годы, проведенные в нашем клубе, яркую игру и самоотдачу и желаем успехов в новых вызовах!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт ВК «Ростов-Дон»
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