Олимпийская чемпионка по гандболу Полина Кузнецова завершила карьеру

Гандболистка Полина Кузнецова объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщается на сайте клуба «Ростов-Дон».

«Левая крайняя выступала за «Ростов-Дон» 7 лет (2003-2004, 2018 – 2025) и провела на площадке более 5 000 минут.

В составе нашей команды – трехкратная чемпионка России, четырехкратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, серебряный призер Лиги чемпионов. Кроме того, Полина – олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020.

Мы благодарим Полину за все годы, проведенные в нашем клубе, яркую игру и самоотдачу и желаем успехов в новых вызовах!» – говорится в сообщении клуба.