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Чемпионат России по гандболу (жен). Финал. ЦСКА обыграл «Ростов-Дон», «Астраханочка» завоевала бронзу

Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в финале чемпионата России.

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Финал

18 мая

Ростов-Дон – ЦСКА – 23:24 (11:10)

25 мая

ЦСКА – Ростов-Дон – 27:25 (14:14)

Счет в серии: 2-0

Матчи за 3-е место

17 мая

Астраханочка – Лада Тольятти – 33:27 (17:14)

24 мая

Лада Тольятти – Астраханочка – 24:30 (12:13)

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: серия ведется до двух побед.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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