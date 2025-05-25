Чемпионат России по гандболу (жен). Финал. ЦСКА обыграл «Ростов-Дон», «Астраханочка» завоевала бронзу
Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в финале чемпионата России.
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Женщины
Финал
18 мая
Ростов-Дон – ЦСКА – 23:24 (11:10)
25 мая
ЦСКА – Ростов-Дон – 27:25 (14:14)
Счет в серии: 2-0
Матчи за 3-е место
17 мая
Астраханочка – Лада Тольятти – 33:27 (17:14)
24 мая
Лада Тольятти – Астраханочка – 24:30 (12:13)
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: серия ведется до двух побед.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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