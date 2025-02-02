Сборная Дании четвертый раз подряд выиграла мужской чемпионат мира по гандболу
Сборная Дании четвертый раз подряд выиграла мужской чемпионат мира по гандболу.
Финал завершился 2 февраля в норвежском Беруме, где Дания победила Хорватию со счетом 32:26. Самым результативным игроком встречи стал Матиас Гидсель (10 мячей).
Датчане уже становились чемпионами мира в 2019-м, 2021-м и 2023-м (турнир проходит раз в два года). Также они действующие олимпийские чемпионы.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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