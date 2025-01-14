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Европейским командам запретили играть спарринг-матчи со сборной России по гандболу

Европейским командам запретили играть спарринговые матчи со сборной России.

Об этом говорится в приказе Министерства спорта РФ об утверждении программы развития гандбола в РФ на 2025-2028 годы.

«В предстоящем сезоне были достигнуты договоренности провести спарринг-игры с рядом европейских сборных, но в последний момент был получен отказ со ссылкой на недопуск со стороны EHF и IHF. 

Запланировано проведение товарищеских матчей со сборной Беларуси (национальной и юниорской), а также есть договоренность провести ряд матчей со сборной Китая. Уровень соперников не удовлетворяет уровню сборной России, но на данный момент другими возможностями мы не обладаем.

Большие опасения вызывает тот факт, что отбор на Олимпиаду занимает как минимум 2 года, без права на ошибку и возможных вторых шансов. Поэтому крайне важно, в случае допуска команды России к международным соревнованиям, быть в своих лучших игровых кондициях. Это не представляется возможным без сильных спарринг–партнеров, как минимум», — говорится в документе. 

Российские команды отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация гандбола России
IHF
ФГР
EHF
logoсборная России
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