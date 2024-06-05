Сергей Шишкарев: «Прорабатываем вариант товарищеского матча женских сборных России и Турции»
Сергей Шишкарев назвал возможных соперников гандбольных сборных России.
«Помимо Китая и Беларуси, прорабатываем варианты с Ираном, Алжиром, Тунисом, теми дружественными юрисдикциями, которые готовы нас принять.
Очень рассчитываем провести рождественский турнир в период новогодних праздников. Будем приглашать как Иран, который выступал в прошлом году, так и другие сборные.
Мы также прорабатываем вариант товарищеского матча женских сборных России и Турции», – сказал глава Федерации гандбола России.