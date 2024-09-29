  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Гандбольный клуб «Виктор» окажет помощь пострадавшим в ДТП болельщикам

Гандбольный клуб «Виктор» окажет помощь пострадавшим в ДТП болельщикам.

Болельщики возвращались в Ставрополь из Краснодара, где состоялся матч чемпионата России против СКИФа (29:30). Авария с участием автобуса и грузовика произошла возле станицы Старокорсунской. В автобусе на момент ДТП было 49 человек, 17 пострадали. Погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал.

– С матча возвращались четыре автобуса: три с болельщиками и один – с командой. Пострадавшим в ДТП людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больницах. Остальных болельщиков рассадили по другим автобусам, они едут в Ставрополь.

– Гандболисты помогали пострадавшим. Стоит сказать им спасибо.

– Наш клуб – одна большая семья. Никто не уехал, все помогали болельщикам.

– Кто‑то из сотрудников клуба пострадал в ДТП?

– Сотрудник медиа службы был в автобусе. Его отправили в больницу. У него либо вывих плеча, либо перелом.

Надеюсь, что для наших болельщиков все обойдется без тяжких последствий, со всеми все будет в порядке. Со стороны клуба окажем всю необходимую помощь, – сказал директор «Виктора» Иван Фиев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Виктор
чемпионат России
происшествия
болельщики
Рекомендуем
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
Автобус с болельщиками «Виктора» попал в ДТП под Краснодаром. Гандболисты клуба оказали помощь пострадавшим
1сегодня, 19:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Автобус с болельщиками «Виктора» попал в ДТП под Краснодаром. Гандболисты клуба оказали помощь пострадавшим
1сегодня, 19:54
«Путин сказал Бобровниковой: «Бобер, открой глаза». Мы просто ошалели». Гандболистка Сень о встрече с президентом после Рио-2016
226 сентября, 17:41
Евгений Трефилов перенес операцию на почках
25 сентября, 10:23
Суперкубок России по гандболу (жен). ЦСКА обыграл «Ростов-Дон»
13 сентября, 18:28
Гандболист Тамерлан Мусаев дисквалифицирован до конца года за ставки
128 августа, 10:30
Александр Медведев: «Считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги»
127 августа, 09:17
О победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 в Рио снимут фильм
127 августа, 08:25
ЦСКА второй раз подряд выиграл мужской Суперкубок России по гандболу
122 августа, 18:45
Шишкарев об Олимпиаде в Париже: «Я не склонен оценивать скандалы. Вокруг любого события можно найти или нафантазировать много всего»
216 августа, 20:51
Сергей Шишкарев: «Глава Международной федерации гандбола выразил сожаление, что сборной России не было на Олимпиаде в Париже»
115 августа, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
45 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
12 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
21 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
721 августа 2022, 09:14