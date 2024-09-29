Гандбольный клуб «Виктор» окажет помощь пострадавшим в ДТП болельщикам.

Болельщики возвращались в Ставрополь из Краснодара, где состоялся матч чемпионата России против СКИФа (29:30). Авария с участием автобуса и грузовика произошла возле станицы Старокорсунской. В автобусе на момент ДТП было 49 человек, 17 пострадали. Погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал.

– С матча возвращались четыре автобуса: три с болельщиками и один – с командой. Пострадавшим в ДТП людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больницах. Остальных болельщиков рассадили по другим автобусам, они едут в Ставрополь.

– Гандболисты помогали пострадавшим. Стоит сказать им спасибо.

– Наш клуб – одна большая семья. Никто не уехал, все помогали болельщикам.

– Кто‑то из сотрудников клуба пострадал в ДТП?

– Сотрудник медиа службы был в автобусе. Его отправили в больницу. У него либо вывих плеча, либо перелом.

Надеюсь, что для наших болельщиков все обойдется без тяжких последствий, со всеми все будет в порядке. Со стороны клуба окажем всю необходимую помощь, – сказал директор «Виктора» Иван Фиев.