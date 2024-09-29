Автобус с болельщиками «Виктора» попал в ДТП под Краснодаром. Гандболисты клуба оказали помощь пострадавшим
Автобус с болельщиками гандбольного клуба «Виктор» попал в ДТП под Краснодаром.
Болельщики возвращались в Ставрополь из Краснодара, где состоялся матч чемпионата России против СКИФа (29:30). Авария с участием автобуса и грузовика произошла возле станицы Старокорсунской. В автобусе на момент ДТП было 49 человек, 17 пострадали. Погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал.
– Мы ехали с гандбольного матча СКИФ – «Виктор». На встречную полосу выехал грузовик. Водитель нашего автобуса постарался увернуться, но удар случился все‑таки. Автобус сразу загорелся, мы начали выбивать стекла и выбираться через окна.
– Сколько было болельщиков?
– Около 50. Те, кто не отправился в больницу, поехали на других автобусах. Ехало три автобуса, плюс гандболисты команды. Они тоже помогали, как могли, – сказал болельщик Геннадий.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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