Автобус с болельщиками «Виктора» попал в ДТП под Краснодаром. Гандболисты клуба оказали помощь пострадавшим

Автобус с болельщиками гандбольного клуба «Виктор» попал в ДТП под Краснодаром.

Болельщики возвращались в Ставрополь из Краснодара, где состоялся матч чемпионата России против СКИФа (29:30). Авария с участием автобуса и грузовика произошла возле станицы Старокорсунской. В автобусе на момент ДТП было 49 человек, 17 пострадали. Погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал.

– Мы ехали с гандбольного матча СКИФ – «Виктор». На встречную полосу выехал грузовик. Водитель нашего автобуса постарался увернуться, но удар случился все‑таки. Автобус сразу загорелся, мы начали выбивать стекла и выбираться через окна.

– Сколько было болельщиков?

– Около 50. Те, кто не отправился в больницу, поехали на других автобусах. Ехало три автобуса, плюс гандболисты команды. Они тоже помогали, как могли, – сказал болельщик Геннадий.