Шишкарев о товарищеских матчах: «Заинтересованы сыграть с Ираном, Китаем. Ведем переговоры еще с Южной Кореей, азиатскими странами»

Теги сборная России жен товарищеские матчи сборная Китая жен Сергей Шишкарев ФГР Сборная Ирана жен Гандбол

Федерация гандбола России намерена организовать игры со сборными Ирана и Китая.

Об этом сообщил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

«Заинтересованы сыграть с Ираном, с Китаем. Я думаю, что летом мы продумаем такие матчи. Ведем переговоры еще с Южной Кореей, с азиатскими странами», – сказал Шишкарев.

Он отметил, что, скорее всего, такие игры не получится провести до конца этого сезона, так как сейчас проходит финальная часть чемпионата России, а пауз для сборной не будет.

«Но новый сезон даст новые возможности. Я уверен, что болельщикам и девчонкам будет интересно», – добавил глава ФГР.

Накануне в Астрахани состоялся товарищеский матч между женскими сборными России и Беларуси. Россиянки победили со счетом 31:25.

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