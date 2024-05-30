Эмилия Турей: «Без России уровень международных соревнований несколько понизится. Но не нужно стучаться в ту дверь, где нас не ждут»

Теги сборная России жен Эмилия Турей Париж-2024 Гандбол

Чемпионка мира по гандболу Эмилия Турей высказалась об отстранении России.

«Наша команда практически всегда была в лидерах. Конечно, турнир (в Париже-2024 – Sports) потеряет такого сильного, конкурентоспособного соперника. Думаю, уровень международных соревнований несколько понизится. А мы будем растить чемпионов высокого уровня.

Мне кажется, очень сложно говорить, справедливое ли это решение – не допускать нас. Фокус нужно сместить в совершенно другую сторону, надо сконцентрироваться на развитии своих спортсменов и организовывать новые альтернативные соревнования.

Если у нас по каким-то обстоятельствам не получается выступить на Олимпийских играх в Париже, значит, меняем вектор и едем дальше. Не нужно стучаться в ту дверь, где нас не ждут», – сказала трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады.

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1 комментарий
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Вон киркоров зашёл не постучавшись, а там......
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