Бодниева об организации товарищеских матчей: «Не все зависит от желания двух сторон, есть политический момент»

Теги сборная России жен Людмила Бодниева товарищеские матчи Политика ФГР Гандбол

Тренер российских гандболисток высказалась об организации товарищеских матчей.

Ранее глава ФГР Сергей Шишкарев сообщил о планах провести товарищеские игры между женской сборной России и командами Ирана, Китая и Южной Кореи.

«Не все понимают сложность организации международных матчей. Я уверяю, что мы находимся в контакте со многими федерациями, большинство изъявляют желание сыграть с нами. Но не все зависит от желания двух сторон, есть политический момент.

Федерация в этом направлении работает, надеемся, что к следующему сезону получится организовать дополнительные матчи, помимо встреч со сборной Беларуси. Гарантий нет, но мы стараемся это сделать», – сказала Людмила Бодниева.

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