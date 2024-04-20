Бодниева об организации товарищеских матчей: «Не все зависит от желания двух сторон, есть политический момент»

Тренер российских гандболисток высказалась об организации товарищеских матчей.

Ранее глава ФГР Сергей Шишкарев сообщил о планах провести товарищеские игры между женской сборной России и командами Ирана, Китая и Южной Кореи.

«Не все понимают сложность организации международных матчей. Я уверяю, что мы находимся в контакте со многими федерациями, большинство изъявляют желание сыграть с нами. Но не все зависит от желания двух сторон, есть политический момент.

Федерация в этом направлении работает, надеемся, что к следующему сезону получится организовать дополнительные матчи, помимо встреч со сборной Беларуси. Гарантий нет, но мы стараемся это сделать», – сказала .