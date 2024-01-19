Чемпионат Европы по гандболу. Словения встретится с Португалией, Норвегия сыграет с Нидерландами, Дания против Швеции
19 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Основной раунд
Группа 2
Гамбург, Германия
Словения – Португалия – 17.30
Норвегия – Нидерланды – 20.00
Дания – Швеция – 22.30
Положение в группе: Дания – 4 очка (2 игры), Швеция – 4 (2), Португалия – 2 (2), Словения – 2 (2), Норвегия – 0 (2), Нидерланды – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.