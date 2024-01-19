Чемпионат Европы по гандболу. Словения встретится с Португалией, Норвегия сыграет с Нидерландами, Дания против Швеции

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19 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 2

Гамбург, Германия

Словения – Португалия – 17.30

 

Норвегия – Нидерланды – 20.00

 

Дания – Швеция – 22.30

 

Положение в группе: Дания – 4 очка (2 игры), Швеция – 4 (2), Португалия – 2 (2), Словения – 2 (2), Норвегия – 0 (2), Нидерланды – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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