«Это выглядит как подачка и продолжает серию странных заявлений МОК». Колобков о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде

Теги МОК Олимпийская сборная России Павел Колобков Министерство спорта России Париж-2024 Фехтование

Павел Колобков назвал подачкой условия МОК по допуску россиян к Олимпиаде-2024.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Детали этого заявления непонятны, да и запоздало оно – никому уже это неинтересно, тем более что во многих федерациях отбор на Игры уже закончен. Требования этого отбора были невыполнимы, они ограничивали наших спортсменов – унизительно и беззаконно. Так что выглядит это все как подачка и продолжает серию прошлых странных заявлений МОК.

Мне эта Олимпиада уже неинтересна, она не имеет никакого смысла, и я лично следить за ней не буду – мне она без русских спортсменов не нужна. МОК поступает как хочет, и это учитывая наш вклад в международное спортивное движение.

Эта организация не проявила себя лидером международного спорта, только показала свою беспомощность. Прогибаются под политические решения и не имеют своего мнения. Готовы трактовать свои же документы как им угодно», – сказал бывший министр спорта России Колобков.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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1 комментарий
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