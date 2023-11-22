Людмила Бодниева: «Мы очень стеснены в выборе возможных соперников по всем известным причинам. С нами просто отказываются играть»

Тренер российских гандболисток заявила, что команда стеснена в выборе соперников.

«Это болезненный вопрос. Мы очень стеснены в выборе возможных соперников по всем известным причинам. С нами просто отказываются играть, боятся так называемых санкций со стороны международной и европейской федераций гандбола.

Но я вас уверяю, что желающих сыграть с нами очень много, и у нас были предварительные договоренности с рядом стран. Однако в последний момент все срывается, и мы не можем договориться о спаррингах, которые нас бы устраивали по силе.

Нам не очень, наверное, [хотелось бы] играть с азиатскими командами. Мы продолжаем сотрудничество с китайской сборной, и это единственный соперник на данный момент, с которым мы можем воспользоваться такой опцией. Вопрос дальнейших игр с китайской командой поднимался, мы играли с ними в августе.

Из-за разницы во времени было бы неправильно вырывать игроков на неделю и увозить их из страны. Было бы логично это сделать в межсезонье, и конкретных планов нет», – сказала .