Трефилов о том, что Бобровникова завершила карьеру: «Желаю ей выкарабкаться и прожить долгую жизнь. Человек появился на Земле пожить до тех пор, пока его не придавит»

Теги Евгений Трефилов Владлена Бобровникова Гандбол

Евгений Трефилов пожелал долгой жизни Владлене Бобровниковой, которая ушла из спорта.

У олимпийской чемпионки по гандболу была диагностирована лимфома Ходжкина.

«Она завершила карьеру в статусе олимпийской чемпионки, как и полагается каждому большому спортсмену. Я всегда к ней относился хорошо. Желаю ей прежде всего здоровья, чтобы в семье все было нормально.

Жизнь в стороне от спорта – тяжелый период после окончания карьеры. Я плакал, когда меня образно говоря выносили с площадки. А я ведь был простым мастером спорта Советского Союза, в то время как они забрались на самую вершину. Бросать все это очень тяжело.

Желаю ей выкарабкаться и прожить хорошую долгую жизнь. Человек не понимает, что он появился на Земле пожить до тех пор, пока его не придавит. Меня как придавило, так я сразу начал вспоминать, что недоделано и где недобрал», – рассказал бывший главный тренер женской сборной России по гандболу.

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