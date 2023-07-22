Трефилов о том, что Бобровникова завершила карьеру: «Желаю ей выкарабкаться и прожить долгую жизнь. Человек появился на Земле пожить до тех пор, пока его не придавит»

Евгений Трефилов пожелал долгой жизни Владлене Бобровниковой, которая ушла из спорта.

У олимпийской чемпионки по гандболу была диагностирована лимфома Ходжкина.

«Она завершила карьеру в статусе олимпийской чемпионки, как и полагается каждому большому спортсмену. Я всегда к ней относился хорошо. Желаю ей прежде всего здоровья, чтобы в семье все было нормально.

Жизнь в стороне от спорта – тяжелый период после окончания карьеры. Я плакал, когда меня образно говоря выносили с площадки. А я ведь был простым мастером спорта Советского Союза, в то время как они забрались на самую вершину. Бросать все это очень тяжело.

Желаю ей выкарабкаться и прожить хорошую долгую жизнь. Человек не понимает, что он появился на Земле пожить до тех пор, пока его не придавит. Меня как придавило, так я сразу начал вспоминать, что недоделано и где недобрал», – рассказал бывший главный тренер женской сборной России по гандболу.