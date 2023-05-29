Чемпионат России (жен). Финал. Вторые матчи. ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют за золото, «Звезда» и «Лада» – за бронзу

29 и 30 мая пройдут вторые матчи в финале женского чемпионата России по гандболу.

«Ростов-Дон» и ЦСКА встретятся в игре за золото, «Звезда» и «Лада» – за бронзу.

OLIMPBET Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Вторые матчи

30 мая

Финал

Ростов-Дон – ЦСКА – 18.45

Счет в серии: 0-1

29 мая

Матчи за 3-е место

Звезда – Лада – 19.00

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до двух побед.