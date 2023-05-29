Чемпионат России (жен). Финал. Вторые матчи. ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют за золото, «Звезда» и «Лада» – за бронзу
29 и 30 мая пройдут вторые матчи в финале женского чемпионата России по гандболу.
«Ростов-Дон» и ЦСКА встретятся в игре за золото, «Звезда» и «Лада» – за бронзу.
OLIMPBET Суперлига
Женщины
Вторые матчи
30 мая
Финал
Ростов-Дон – ЦСКА – 18.45
Счет в серии: 0-1
29 мая
Матчи за 3-е место
Звезда – Лада – 19.00
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до двух побед.
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