Чемпионат России (жен). Финал. Вторые матчи. ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют за золото, «Звезда» и «Лада» – за бронзу

Теги Звезда Ростов-Дон чемпионат России жен результаты Лада жен ЦСКА жен Гандбол

29 и 30 мая пройдут вторые матчи в финале женского чемпионата России по гандболу.

«Ростов-Дон» и ЦСКА встретятся в игре за золото, «Звезда» и «Лада» – за бронзу.

OLIMPBET Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Вторые матчи

30 мая

Финал 

Ростов-Дон – ЦСКА – 18.45

 

Счет в серии: 0-1

29 мая

Матчи за 3-е место 

Звезда – Лада – 19.00

 

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до двух побед. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий