Эмилия Турей о нейтральном статусе: «Думаю, стоит ехать. Даже вне зависимости от того, что флага не будет, все прекрасно поймут – это российские спортсмены»

Теги Луч сборная России жен Эмилия Турей Спорт-Экспресс Гандбол

Трехкратная чемпионка мира Эмилия Турей надеется на возвращение россиян на международную арену.

Турей – серебряный призер Олимпиады-2008 в составе сборной России, завершила карьеру в 2014 году. Сейчас спортсменка является начальником гандбольной команды «Луч». 

– Вы верите, что наших гандболистов все же вернут на международные старты?

– Я не теряю надежды. И хочу, чтобы наши спортсмены тоже верили. А Олимпийский комитет России и национальная федерация дальше работали в этом направлении и не теряли надежды, контактов и связей с международными организациями.

Надеюсь, что будет оттепель в этом направлении. Что будет у наших спортсменов возможность вступить на международных стартах.

– Не могу не спросить про нейтральный статус. Что думаете вы? Стоит выступать?

– Думаю, что стоит. Даже вне зависимости от того, что флага РФ не будет, все прекрасно поймут: это российские спортсмены, представители нашей страны, – сказала Турей. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Игровые виды точно не едут, это было объявлено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий