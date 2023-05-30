Эмилия Турей о нейтральном статусе: «Думаю, стоит ехать. Даже вне зависимости от того, что флага не будет, все прекрасно поймут – это российские спортсмены»

Трехкратная чемпионка мира Эмилия Турей надеется на возвращение россиян на международную арену.

Турей – серебряный призер Олимпиады-2008 в составе сборной России, завершила карьеру в 2014 году. Сейчас спортсменка является начальником гандбольной команды «Луч».

– Вы верите, что наших гандболистов все же вернут на международные старты?

– Я не теряю надежды. И хочу, чтобы наши спортсмены тоже верили. А Олимпийский комитет России и национальная федерация дальше работали в этом направлении и не теряли надежды, контактов и связей с международными организациями.

Надеюсь, что будет оттепель в этом направлении. Что будет у наших спортсменов возможность вступить на международных стартах.

– Не могу не спросить про нейтральный статус. Что думаете вы? Стоит выступать?

– Думаю, что стоит. Даже вне зависимости от того, что флага РФ не будет, все прекрасно поймут: это российские спортсмены, представители нашей страны, – сказала Турей.