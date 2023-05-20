Тренер «Чеховский медведей»: «Команда не постаралась сделать все необходимое для победы. Были уверены, что немного постараемся, а соперника не хватит»

Главный тренер «Чеховских медведей» высказался о прервавшейся победной серии клуба.

клуб уступил в полуфинале чемпионата России ЦСКА и впервые с 2002 года не станет чемпионом России по гандболу.

«Безусловно, когда-то это должно было произойти. Для меня она вообще длится 23 года, потому что я еще был тренером ЦСКА, который после тех побед плавно перешел в Московскую область. После была одержана еще 21 победа.

Считаю, что такое достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Но жизнь на этом не кончается, сейчас будет ротация команд, в том числе и в ЦСКА. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

Основная причина заключается в том, что «Чеховские медведи» были уверены в том, что они просто выйдут и выиграют, команда не постаралась сделать все необходимое для победы. В начале игры у нас было большое количество потерь мяча, но и в нападении мы не дорабатывали – торопилась реализовать атаки.

Мы все разбирали на тренировках, но уже во время матча игрок, выходя на площадку, был уверен в том, что раз он победил соперника вчера, то сделает это и сегодня. Мы же выиграли суперкубок и Кубок России, поэтому были уверены, что немного постараемся, а соперника не хватит. Его хватило, и он победил», – сказал .

77-летний специалист отметил, что продолжит работу на посту главного тренера.

«Я считаю, что надо работать до тех пор, пока ты можешь работать. Думаю, год еще точно поработаю – нужно вернуть на место кубок чемпионата России. После этого можно и уходить», – цитирует Максимова ТАСС.