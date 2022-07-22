Российских гандболистов будут отстранять от матчей за отказ от сборов национальной команды.

Такое решение приняла Федерация гандбола России (ФГР).

20 июля сборная России по гандболу начала сбор на базе в Подмосковье, его пропускают игроки «Чеховских медведей». Этот сбор национальной команды не внесен в плановый календарь мероприятий, что позволило клубу не отпускать на него своих игроков.

Исполком ФГР внес изменения в дисциплинарный регламент, которые вводят наказание за пропуск даже внепланового сбора национальной команды. Его строгость будет зависеть от количества пропущенных дней сбора – за каждый день спортсмен будет наказываться отстранением на один матч чемпионата России.