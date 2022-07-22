Российских гандболистов будут отстранять от матчей за отказ от сборов национальной команды

Теги Чеховские медведи чемпионат России сборная России ФГР Гандбол

Российских гандболистов будут отстранять от матчей за отказ от сборов национальной команды.

Такое решение приняла Федерация гандбола России (ФГР).

20 июля сборная России по гандболу начала сбор на базе в Подмосковье, его пропускают игроки «Чеховских медведей». Этот сбор национальной команды не внесен в плановый календарь мероприятий, что позволило клубу не отпускать на него своих игроков.

Исполком ФГР внес изменения в дисциплинарный регламент, которые вводят наказание за пропуск даже внепланового сбора национальной команды. Его строгость будет зависеть от количества пропущенных дней сбора – за каждый день спортсмен будет наказываться отстранением на один матч чемпионата России.

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