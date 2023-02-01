Сергей Шишкарев избран председателем Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР).

Сегодня в Москве прошла внеочередная конференция ФГР. Шишкарев, который с 2015 года занимал должность президента организации, получил единогласную поддержку делегатов.

В уставе ФГР были утверждены изменения, согласно которым коллегиальным руководящим органом стал Высший совет, а главным должностным лицом – председатель Высшего совета.

«Это было сделано для того, чтобы привести организационную составляющую в контекст государственного устройства. Это не главная причина, но когда в международном формате обо мне говорят как о президенте РФ, звучит не очень правильно.

Кроме того, я недавно был избран вице-президентом Олимпийского комитета России, поэтому совмещение этих должностей создавало путаницу», – цитирует Шишкарева ТАСС.