Сергей Шишкарев предложил создать в Казани мужской гандбольный клуб

Президент Федерации гандбола России (ФГР) предложил создать в Казани мужской гандбольный профессиональный клуб.

«Мы все прекрасно знаем, что Республика Татарстан – спортивный регион, где достаточно много профессиональных клубов высокого уровня.

Это относится к футболу, хоккею, баскетболу и волейболу, и здорово, если в Казани была бы сильная гандбольная мужская команда.

Гандбольные традиции в республике очень крепки, и как для руководителя федерации, для меня очень важно, чтобы в Татарстане был сильный клуб.

Надеюсь, что уже через год казанская команда сможет стать участником российской Суперлиги», – цитирует Шишкарева пресс-служба .