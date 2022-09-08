Шишкарев объявил о создании гандбольного клуба «Зенит» на базе петербургского «Университета Лесгафта – Невы»

Глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что достигнута договоренность о создании мужского гандбольного клуба «Зенит» на базе петербургского «Университета Лесгафта – Невы».

«Игорь Евгеньевич Левитин и Дмитрий Олегович Рогозин очень помогали, большое им спасибо.

Мы четыре года пытались обратить внимание «Газпрома» на то, что санкт-петербургский клуб «Нева» вполне укладывается в парадигму развития спорта под брендом «Зенита».

«Наконец, это состоялось – уже на нынешний сезон Суперлиги будет заявлен гандбольный клуб «Зенит».

Под эгидой «Газпрома» формируется правильная конфигурация игровых видов спорта, это замечательный пример того, что нам удалось сделать вместе», – сказал Шишкарев, выступая на Восточном экономическом форуме.