Британский легкоатлет Бенджамин Грегори находится в коме после ДТП. Ему диагностировали переломы черепа и шеи

Британский легкоатлет Бенджамин Грегори получил серьезные травмы в результате ДТП.

Как сообщает Daily Mail, во время езды на велосипеде 31-летний спортсмен был сбит машиной. Сейчас Грегори находится в коме, ему диагностировали переломы черепа и шеи, а также кровоизлияние в мозг.

Грегори выступает в десятиборье. Он трижды представлял Уэльс на Играх Содружества и дважды занимал там шестое место (в 2010 и 2014 годах).

«Сейчас наши мысли и молитвы вместе с друзьями и семьей Бена. Мы все продолжаем молиться за его полное выздоровление», – заявили в Федерации легкой атлетики Уэльса (Welsh Athletics).

Похожее ДТП во время езды на велосипеде уже случалось с Грегори в 2020 году, но тогда он избежал серьезных травм благодаря тому, что надел защитный шлем.