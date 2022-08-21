Генсек федерации велоспорта РК Кунакбаева на критику велогонщика-любителя Алмагамбетова: «Спасибо за мнение, хоть мы и не спрашивали»

Велогонщик-любитель Муслим Сейтжанов опубликовал пост с критикой проведения велогонки Tour of Uly Dala. По его словам, соревнования проводится не по календарю.

Первым мнение по этому поводу выразил другой велогонщик-любитель Рустам Алмагамбетов. На его комментарий генсек федерации велоспорта Асем Кунакбаева ответила так.

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«Спасибо за мнение, хоть мы и не спрашивали. Может еще денег дадите чтобы федерация равнялась на весь Казахстан? Очень бы помогло. И чтобы местные органы перекрывали дороги, давали скорые, а то все что ни делают – все мало. Кто хочет приехать и участвовать – времени вагон, кто не хочет – ничего страшного, есть другие виды спорта.

Пусть [он] найдет где без бардака и участвует! Вам [федерация] спокойнее!».

Вскоре, Муслим Сейтжанов получил письмо на почту от федерации велоспорта Казахстан, где сообщили о недопуске его на соревнования.

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