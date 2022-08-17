В Новороссийске будет создан женский гандбольный клуб «Черноморочка»

Глава Федерации гандбола России ( ) рассказал о создании нового женского гандбольного клуба «Черноморочка».

«18 сентября в Новороссийске мы планируем торжественно объявить о создании женского клуба «Черноморочка». Также в эти дни в городе состоится футбольный матч звезд в честь 115-летия местного футбольного клуба. У нас будут одни цвета, одно брендирование.

Пригласили на этот матч Аленичева, Титова, Филимонова и многих других звезд нашего футбола. Задача клуба — по итогам сезона пробиться в Суперлигу.

В составе этой команды в основном будут молодые гандболистки. Это начало большой истории в Новороссийске, это моя родина. Город с полумиллионным населением заслуживает зрелища, которого был лишен долгое время», – сказал Шишкарев.

Тренером команды станет Сергей Матяж.