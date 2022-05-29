Владимир Максимов: «Мне кажется, экзекуция России продлится максимум два года. Но чтобы наш гандбол не погиб, мы должны продумать внутренние соревнования»

Экс-тренер мужской сборной России по гандболу, главный тренер клуба считает, что изоляция российского спорта продлится не больше двух лет.

«Экзекуция России когда-нибудь закончится, как мне кажется, она продлится максимум два года.

Азовское море уже забрали, после заберем и Черное. Нашу экономику развалить не смогли, в России все-таки много умных людей. Пока покупали западную продукцию за нефтедоллары, то жили хорошо и свое не развивали, а умельцев в России – мама не горюй, мы все можем заместить, и над этим надо работать.

Запад понимает, что не сможет обойтись без такого большого рынка сбыта, но когда они вернутся, то осознают, что уже не нужны, потому что мы сумели найти им замену. И на этом все закончится.

Но чтобы наш гандбол не погиб, мы должны продумать внутренние соревнования, заполнить паузы, которые возникнут в периоды, когда раньше мы играли в еврокубках, привлечь к ним наших друзей из Беларуси. В прошлом мы проводили кубки губернаторов, и сегодня нужно подумать, как такой формат реанимировать. Потому что отсутствие игр не дает роста молодым игрокам.

За рубеж сейчас особо не уедешь, думаю, на наших игроков там сейчас табу», – сказал Максимов.

«Я не смешиваю политику, спорт и отношения». Наш гандболист перешел в «Берлин»: подписались до 24 февраля – и ничего не сорвалось!