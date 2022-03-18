Гандболисты молодежных сборных России обратились в IHF и EHF с просьбой допустить их до международных турниров

Игроки юношеских и молодежных сборных России по гандболу обратились с открытым письмом к главе Международной федерации гандбола (IHF) Хассану Мустафе и президенту Европейской федераций гандбола (EHF) Михаэлю Видереру.

Ранее российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

«Мы не понимаем, почему оказались лишены возможности заниматься делом нашей жизни и почему нас отстранили от международных соревнований, о которых мы так мечтали и к которым серьезно готовились.

Мы всегда верили, что настоящий спорт дарит всем равные возможности и остается вне политики. Но сейчас нас, простых юношей и девушек, так же преданных гандболу, как и наши сверстники из других стран, сделали изгоями без объяснения причин.

Это идет вразрез с основополагающими принципами спорта, на которые мы всегда ориентировались.

Все чаще слышны голоса людей из других стран, не понимающих и не принимающих отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Член совета по спорту Норвегии, высшего спортивного органа страны, Ойвинд Ваттердал в знак протеста против спортивных санкций в отношении россиян и белорусов, покинул свой пост – «чтобы иметь возможность честно смотреть в глаза своим коллегам».

Просим вас, уважаемые Хассан Мустафа и Михаэль Видерер, проявить мудрость и независимость при принятии решений и разрешить российским сборным и клубам принимать участие в международных соревнованиях.

Иначе мы будем лишены полноценной возможности заниматься делом, которому рассчитывали посвятить свою жизнь. Надеемся на разум, справедливость и торжество спортивного духа», – говорится в письме.

«Это ради моей совести – чтобы смотреть в глаза русским». Знакомьтесь с норвежцем Ваттердалом, который ярко поддержал наших