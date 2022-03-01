Женский гандбольный клуб ЦСКА может оспорить в CAS отстранение от международных турниров

Женский гандбольный клуб ЦСКА заявил, что может оспорить решение Европейской федерации гандбола (ЕГФ) отстранить российские клубы от участия в европейских турнирах в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Профессиональный гандбольный клуб ЦСКА категорически не согласен с принятым в понедельник решением исполкома ЕГФ об отстранении российских клубов от участия в европейских турнирах на неопределенный срок.

Мы считаем, что это решение полностью противоречит принципу «Спорт вне политики», которого всегда придерживался российский гандбол и профессиональный гандбольный клуб ЦСКА.

Кроме того, оно не соответствует нормам и спортивным принципам международных соревнований, носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов. Но главное – страдают миллионы болельщиков по всей Европе, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Поэтому мы оставляем за собой право оспаривать решение ЕГФ в соответствии с нормами международного спортивного права, в том числе в CAS (Спортивном арбитражном суде в Лозанне).

Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от сиюминутной политической конъюнктуры», – говорится в заявлении клуба.

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