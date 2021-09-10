Женщинам разрешили играть в пляжный гандбол в шортах. Раньше спортсменки должны были выступать в бикини

Международная федерация гандбола ( ) без официального заявления отменила правило об обязательном ношении бикини женщинам при игре в пляжный гандбол.

В октябре на сайте IHF были опубликованы обновленные правила, которые больше не обязывают женщин играть в бикини и укороченных топах.

Теперь спортсменки могут выступать в велосипедных шортах с плотной посадкой и майках.

В июле гандболистки сборной Норвегии вышли на матч чемпионата Европы в шортах. Так спортсменки призвали обратить внимание на проблему сексизма, однако после игры команду оштрафовали на 1500 евро.

После этого в социальных сетях началась волна протестов, а активистка Талита Стоун, выступающая за права женщин, создала петицию, в которой призвала покончить с сексуальной объективацией женщин в спорте. Ее поддержали более 60 000 человек.

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«Ширина трусиков не должна превышать 10 см по бокам». Норвежские гандболистки нарушили дресс-код – это протест против сексистских правил