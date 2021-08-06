Трефилов о поражении россиянок в финале Олимпиады: «Детские ошибки были, отсюда проблемы. Игра совсем другая, по сравнению с групповым этапом»

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение россиянок в финале олимпийского турнира от сборной Франции. 

«Количество потерь увеличилось на порядок, французы — обученная команда. Детские ошибки были, отсюда проблемы. Игра совсем другая, по сравнению с групповым этапом.

Вяхирева устала, но и другие игроки не сыграли. Не могу сказать, что Седойкина плохо сыграла.

Люди скажут, мол, верните Трефилова? Ха-ха, кончайте давить, мужики. Нажимаете не на то место.

Хотел бы, чтобы популярность гандбола возрастала, но мы сжимаемся и сжимаемся. За Уралом гандбола нет, (везде) точки, откуда уходит интерес к гандболу.

Хочу, чтобы в команду верили, но боюсь, что возрастные игроки завяжут, а молодых на их место нет», – сказал Трефилов. 

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