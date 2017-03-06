«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство». Дина Аверина в слезах прокомментировала результаты многоборья на Олимпиаде

Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике свозь слезы поделилась эмоциями после финала многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в .

Победу одержала израильтянка . Она на 0,15 балла опередила Дину Аверину.

– Конечно, больно. Даже не от того, может, что я заняла второе место. Я очень рада, что я хотя бы получила медаль.

Просто обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей.

Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, как я могла – и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за честный спорт.



– Когда смотрели результаты после первых видов, как реагировали?



– Я знала и все оценки, знала, на каком месте иду, какой отрыв. Но в этот раз я себя не настраивала, что нужно подсчитывать, сколько надо набрать, сколько не надо. Потому что я не смогла понять судейство.

Раньше если я понимала, что когда я делаю так, мне ставят так, то сейчас я делаю и мне не ставят. Поэтому считать оценки было бессмысленно.

Я очень собой довольно, что выходила на все четыре вида спокойно, без волнений, меня не трясло, я делала то, что могла, – сказала Аверина в эфире .