Трефилов о разгроме гандболисток от Швеции: «Команда разбаловалась. Было избиение младенцев, не хочу употреблять грубые слова»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу прокомментировал поражение команды от Швеции (24:36) в матче группового этапа олимпийского турнира.

«Надо начинать работать. Это самое главное. Не ходить и рассказывать, а спуститься вниз с пьедестала, приподнять штаны, юбки и вперед по бездорожью! Другого способа нет. Игрок должен выполнять указания тренера. Дисциплина и еще раз дисциплина. Так было всю жизнь.

А у нас – одна пропустила, другая пропустила. Сами гандболистки должны следить за этим. Нужен лидер на поляне. Как пел Высоцкий: «Нам вождя не доставало». Так здесь вождя нет. Одна думает, что Вяхирева сыграет, другая – что Сень сыграет, следующая еще что-то думает.



Спорт не любит, когда, как это сказать помягче… Если говорить, как есть, это будет плохо выглядеть. Мое впечатление, что команда разбаловалась. Нет командной игры – каждый сам за себя.

Но самое страшное другое: должны скрипеть зубы, должна эмаль крошиться, а они ходят по площадке и ждут, когда им дадут передачу. Это для меня новость. Я тоже причастен к этому», – сказал Трефилов.

«Еще не видел статистику, но, кажется, что в первом тайме нас немножко подтащил вратарь ( ), но вы сыграйте тогда! А во втором тайме было избиение младенцев. Грустно, ребята... Не хочу употреблять грубые слова.

Все равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе – гендерность. Вот они и сидят гендерные.



Никогда такого не было. Россия всегда сражалась. Сегодня они берут мяч, один игрок с мячом, а остальные стоят. Ни подрывания, ни убегания. За первый тайм одна контратака (Юлии) Манагаровой. Это халява! Потяните, убегите. Попытайтесь разозлить сами себя! Нельзя так! Упал рядом соперник – ты выходишь на маленькую войну. Улыбаясь говоришь: «Еще раз придешь, убью!» Спорт – это маленький бой. Я этого сегодня не увидел», – добавил экс-тренер.